NEVÜ geleneksel 10. Spor Şenliklerinde dereceye girenler ödüllendirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen ‘Spor Şenlikleri’nde, dereceye giren takımlar ve ferdi sporcular ödüllendirildi.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi...

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen ‘Spor Şenlikleri’nde, dereceye giren takımlar ve ferdi sporcular ödüllendirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen ‘10. Spor Şenlikleri’ 10-27 Nisan 2018 tarihleri arasında üniversite spor tesislerinde gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerin katılımlarıyla; futbol, voleybol, masa tenisi, basketbol vb. spor dallarında düzenlenen karşılaşmalar sonunda dereceye giren takım ve ferdi sporcuların ödülleri Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve beraberindeki Rektörlük İdari Yöneticileri, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri ve Daire Başkanlarından oluşan heyet tarafından takdim edildi.