NEVŞEHİR:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:04

NEVÜ Gökkuşağı ekibi köy yollarında

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından başlatılan ‘Gökkuşağı Projesi’ kapsamında üniversite öğrencileri köylerde çocuklar ve ailelerle buluşmaya devam ediyor.NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ve...

NEVÜ Gökkuşağı ekibi köy yollarında
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından başlatılan ‘Gökkuşağı Projesi’ kapsamında üniversite öğrencileri köylerde çocuklar ve ailelerle buluşmaya devam ediyor.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Zeliha Leblebici destekleriyle 2017-2018 Eğitim öğretim yılı bahar dönemi boyunca üç kez uygulanacak olan projenin ikinci ayağı Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören Köyü ve Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl Köyünde gerçekleştirildi. Engelsiz Üniversite Birimince düzenlenen ve Sosyal Sorumluluk Kulübü iştirakiyle 27 farklı bölümden 90 öğrencinin gönüllü olarak yer aldığı proje kapsamında, 175 aile ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Gökkuşağı Ekibi, köy halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Bu bağlamda ayrıca Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyünde Kızılağıl İlkokulu ve Orta Okulu ziyaret edilerek, öğrencilerle sosyal faaliyetlerde bulunuldu.

Üçüncü uygulaması Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde gerçekleştirilecek olan Gökkuşağı Projesi Yürütücüsü aynı zamanda Hacıbektaş Meslek Yüksek Okulu Akademik Personeli olan İnci Mine Özkan, üniversite şehir işbirliğinin pekiştirilmesi için projenin tüm ilçelerin köylerine uygulanması için çalışmalarda bulunuyor.
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