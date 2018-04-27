NEVÜ, öncülüğünde Çat Güvercinlik vadisi turizme kazandırılıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Çat Belediyesi işbirliği ile değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan ve içerisinde güvercinlik, manastır, kilisenin yer aldığı milyonlarca yıllık zarif volkanik kayaçlarla kaplı Güvercinlik Vadisi turizme kazandırılıyor.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Çat Belediye Başkanı Kamil Duru, Çat Beldesinde bulunan tarihi Güvercinlik Vadisi’nin turizme kazandırılmasına yönelik işbirliği protokolüne birlikte imza attı.

İmza töreninde konuşan Rektör Bağlı, “Her alanda olduğu gibi değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin daha çok tanıtılması ve hak ettiği konuma gelebilmesi için üniversite olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda değişik peribacalarının yanı sıra içerisinde eski dönemlere ait güvercinlik, manastır, kilise bulunan Çat Beldemizin turizmde hak ettiği yeri alması için Üniversite ve Çat Belediyesi ile ortak çalışma içerisine girerek adıyla özdeşleşmiş olan Güvercinlik Vadisinde güvercinlerin tekrar korunaklı bir şekilde çoğalmalarını sağlayacağız. Bunun içinde üniversite olarak temin edeceğimiz bin adet güvercinin vadi içerisinde barınmasına ve çoğalmasına katkıda bulunacağız” dedi.

Rektör Bağlı’ya göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eden Çat Belediye Başkanı Kamil Duru ise, “Göreve başladığı ilk günden itibaren her daim yanımızda olan Sayın Rektörümüze öncelikle teşekkür ediyorum. Kendileri beldemizin tanıtımı için de büyük gayret sar ediyor. İnşallah üniversitemiz ile birlikte ismiyle özdeşleşen Güvercinlik Vadimizi yeniden güvercinler ile canlandırarak beldemizin turizmde hak ettiği yeri almasına vesile olmuş olacağı” diye konuştu.