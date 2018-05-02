NEVŞEHİR:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:57

NEVÜ Rektörü Bağlı "CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin adayı İlhan Kesici olabilir"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin Cumhurbaşkanı adaylarının İlhan Kesici olacağını tahmin ettiğini söyledi.

NEVÜ Rektörü Bağlı 'CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin adayı İlhan Kesici olabilir'
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin Cumhurbaşkanı adaylarının İlhan Kesici olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Eski AK Parti MKYK üyesi Şanlıurfa 25. Dönem milletvekili Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin Cumhurbaşkanı adayının İlhan Kesici olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Bağlı, "Benim tahminim İlhan Kesici üzerine ittifak edeceklerini zannediyorum. Ya da görece bu profile yakın sol ideolojiden değil de daha milliyetçi, muhafazakar ideolojiye sahip olan ve siyaset çevrelerinden de ismi bilinen bir kişi üzerine çalıştıklarını duydum. Tahminimi söylüyorum bir bilgim yok ama büyük ihtimalle bu minval üzerinde çalışma yapacaklardır. Yani Kılıçdaroğlu’nun tarifine baktığımızda benim aklıma Kesici geliyor. Yani ekonomi bilen, Türkiye’yi bilen işte bütün Anadolu’ya hitap edilebileceği söylenen bir dedikodu olarak da duydum ne kadar doğru bilmiyorum İlhan Kesici’nin uzun süreden beri bu iş için özel eğitildiği, Kürtçe öğretildiği, Arapça öğretildiği başka siyasi tutumlar, davranışlar, imaj makerlerin kendisiyle çok yakından ilgilendiği konusunda bir duyumum var. Büyük ihtimalle de bu tür bir inşa edilmiş aktör çıkaracaklar. Yani doğal olarak kendiliğinden toplumsal dinamikler ile ortaya çıkmış liderlik değil kurgulanmış bir liderlik üzerinden bir aday çıkaracaklar. Bundan dolayı da şansları yok" diye konuştu.
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