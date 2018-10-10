NEVÜ’de ‘3. Uluslararası Gıda Teknolojisi Kongresi’ başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Gıda Teknolojisi Derneği işbirliğinde 10-12 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “3. Uluslararası Gıda Teknolojisi Kongresi’ başladı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen kongrenin açılışına; NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Sezen Aksöz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Çarboğa, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesimi Aktaş, yurt içi ve yurt dışından akademisyenler, alan uzmanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongre açılışında konuşan NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Aksöz, uluslararası düzeyde düzenlenen kongrede amaçlarının bilim insanlarının bilimsel gelişmeler hakkında bilgi alışverişi ve işbirliği olanaklarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Aksöz, “ Kapadokya gibi eşsiz güzelliklere sahip bir bölgede bu kongreyi düzenlemekten ve ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Kongremiz, ülkemiz ve dünyadan alanında uzman bilim insanlarını bir araya getirmeyi, uluslararası katılımla yurt içinde ve yurt dışında çalışan bilim insanlarının bilimsel gelişmeler hakkında bilgi alışverişini, işbirliği olanaklarını sağlamayı ve arttırmayı hedeflemektedir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) adına bu kongreyi düzenleyen ve katkıda bulunan Gıda Mühendisliği Bölümü hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. 3’üncüsü düzenlenen bu kongrenin ülkemiz ve tüm dünyaya yeni bakış açıları ve yeni umutlar katması dileğiyle siz değerli katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Açılışta konuşan Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı Prof. A. Kadir Halkman ise, kongrenin her kes için verimli bir şekilde geçmesi temennisinde bulunarak, yabancı katılımcıları ülkemizde ve Kapadokya’nın merkezi konumunda olan Nevşehir’de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Halkman ayrıca Gıda Teknolojisi Derneği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü işbirliğinde gerçekleştirilen kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 300’e yakın kendi sahasında uzman bilim insanının katıldığı kongrede, hem ülkemiz hem de dünya çapında önem arz eden problemlere yönelik çözüm önerileri ve üst düzeyde yapılan araştırmaların sonuçları katılımcılara aktarılarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek.