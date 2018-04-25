NEVÜ’de Elazığ Devlet klasik Türk müziği korosu konser verdi

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahne aldı.NEVÜ Birlik Kulübü tarafından organize edilen ‘Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri’ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir...

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahne aldı.

NEVÜ Birlik Kulübü tarafından organize edilen ‘Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri’ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonunda icra edildi. Geceye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Şükrü Velioğlu, Genel Sekreter Yardımcısı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Nihat Çavuşoğlu, Nevşehir İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata, İdari Koordinatör Fatih Mehmet Sürmeli, Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Harput, Ürgüp, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya yörelerine ait birbirinden güzel ve sevilen türküleri seslendiren Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korusu, salonu dolduran türkü severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyiciler konsere icra edilen türkülere alkışlarla eşlik ederek katıldı.

Konser sonunda Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosuna teşekkür eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Koro Şefi Kenan Çimtay’a plaket ve Birlik Kulübü Başkanı Mustafa Yürekli de çiçek takdiminde bulundu. Çimtay, kendilerini Nevşehir’e ve NEVÜ’ye davet eden ve emeği geçen üniversite yönetimi ile katılımcılara teşekkür etti.