NEVŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:29

NEVÜ’de Elazığ Devlet klasik Türk müziği korosu konser verdi

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahne aldı.NEVÜ Birlik Kulübü tarafından organize edilen ‘Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri’ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir...

NEVÜ'de Elazığ Devlet klasik Türk müziği korosu konser verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahne aldı.

NEVÜ Birlik Kulübü tarafından organize edilen ‘Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri’ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonunda icra edildi. Geceye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Şükrü Velioğlu, Genel Sekreter Yardımcısı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Nihat Çavuşoğlu, Nevşehir İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata, İdari Koordinatör Fatih Mehmet Sürmeli, Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Harput, Ürgüp, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya yörelerine ait birbirinden güzel ve sevilen türküleri seslendiren Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korusu, salonu dolduran türkü severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyiciler konsere icra edilen türkülere alkışlarla eşlik ederek katıldı.

Konser sonunda Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosuna teşekkür eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Koro Şefi Kenan Çimtay’a plaket ve Birlik Kulübü Başkanı Mustafa Yürekli de çiçek takdiminde bulundu. Çimtay, kendilerini Nevşehir’e ve NEVÜ’ye davet eden ve emeği geçen üniversite yönetimi ile katılımcılara teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku