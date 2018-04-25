NEVŞEHİR:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:23

NEVÜ’de “Gencim, Girişimciyim, Türkiye’nin Geleceğiyim” konulu panel düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de ‘Gencim, Girişimciyim, Türkiye’nin Geleceğiyim’ konulu panel düzenlendi.NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde ‘Gencim, Girişimciyim, Türkiye’nin...

NEVÜ'de 'Gencim, Girişimciyim, Türkiye'nin Geleceğiyim” konulu panel düzenlendi
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de ‘Gencim, Girişimciyim, Türkiye’nin Geleceğiyim’ konulu panel düzenlendi.

NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde ‘Gencim, Girişimciyim, Türkiye’nin Geleceğim’ konulu panel düzenlendi. Konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Aksöz ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil İbrahim Oğuz, üniversite personeli, öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferansın açılış konuşmasını Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Aksöz yaptı. Aksöz, ‘NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi olarak ülkemizin ve bulunduğumuz şehrin önemli şahsiyetlerini ve girişimcilerini öğrencilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bugünde aramızda bulunan değerli konuklarımız bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşacaklar. Şimdiden kendilerine ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra moderatörlüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü, İktisat teorisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Birol Mercan’ın yaptığı ve Girişim Uzmanı Zeynep Turdiy’, StudyACourse Yetkililerinden Ahmet Ferruh Öncü ve Dr. Hakan Yıldırım’ın konuşmacı olarak yer aldığı panele geçildi. Konuşmacılar, iş dünyası ile ilgili elde ettikleri başarılara dair deneyimlerini ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı.

Panel konuşmacıların katılımcıların sorularını cevaplandırması, kendilerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Aksöz’ün plaket takdimi ile son buldu.
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