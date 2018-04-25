Nissara AVM 23 Nisan’da 4 çocuğa tablet hediye etti

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen programlar çerçevesinde 4 çocuğa tablet hediye etti.Nissara AVM’de düzenlenen yarışmalarda çocuklar hünerlerini sergiledi. Gün boyu devam...

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen programlar çerçevesinde 4 çocuğa tablet hediye etti.

Nissara AVM’de düzenlenen yarışmalarda çocuklar hünerlerini sergiledi. Gün boyu devam eden yarışmalar sonrasında Rauf Nail Akman İlkokulu 3.sınıf öğrencileri Atatürk ve çocuk gösterileriyle birinciliği elde ederken, 75.Yıl İlköğretim okulu öğrencilerinden Ecem Alabacak ve Zeynep Naz Durmaz yaptıkları düet ile ikinciliği, solo performans ile Mehmet Gülen Ortaokulu öğrencisi Mehmet Tarık Ercan üçüncülüğü ve 75.Yıl İlköğretim okulu öğrencilerinden Medine Öztürk ile Sümeyye Feyza Bulut’ta aşuk ve maşuk performansı ile dördüncü olarak tablet kazandılar.