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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:13

NTSO Başkanı Parmaksız, Berat kandilini kutladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Parmaksız mesajında, ’11 ay’ın sultanı Mübarek Ramazan Ayı’nın müjdeleyicisi, kutsiyetiyle gönüllere ilahi bereket...

NTSO Başkanı Parmaksız, Berat kandilini kutladı
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Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Parmaksız mesajında, ’11 ay’ın sultanı Mübarek Ramazan Ayı’nın müjdeleyicisi, kutsiyetiyle gönüllere ilahi bereket bahşeden, günahlardan beraatine nail olunan mübarek Berat Kandilini tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ’’Mübarek 3 ayların içerisinde barındırdığı önemli gecelerden birisi de şüphesiz Berat Kandilidir. Bizlere Cenabı Allah’tan, günahlarımıza af dileme fırsatı olan gecelerden biri olan Berat Kandili her bir Müslümanın kıymetini bilerek değerlendirmesi gereken bir zaman dilimidir. Berat gecesi de diğer mübarek gecelerimiz gibi gündelik hayatın akışı içinde bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve insanoğluna verilen nimetlere şükretme imkânları kazandıran birer fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi berraklaştırır. Ahlak ve erdemin, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, insanî erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler bütünü olduğunu zihin ve gönüllerimizde derinden hissetmeliyiz. İşte bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat kandilinde, gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum. Mübarek Berat kandilinin kutlu olmasını diler, milletimizin, memleketimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” dedi.
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