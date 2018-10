Pınarbaşı, “Esnaf ve sanatkârımız ülkemiz için elini taşın altına koymuştur”

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, enflasyonla topyekun mücadele programı hakkında açıklamada bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı enflasyonla topyekun mücadele programı kapsamında geçmişte uzun yıllar enflasyonla mücadele eden bir ülke olarak, enflasyonun ekonomimizin nitelikli büyümesini nasıl sekteye uğrattığına pek çok defa şahitlik ettik. Dolayısıyla enflasyonun ekonomimizi yeniden sekteye uğratmasını engellemek, hepimizin ortak sorumluluğudur dedi. Pınarbaşı, “ Ülkemiz ekonomisinde olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, her alanda çetin bir mücadele başlatılmıştır. Enflasyonla mücadele konusu ise, bu alanların en başında yer almaktadır. Biliyoruz ki, enflasyon ekonomideki en önemli tehdittir. Geçmişte uzun yıllar enflasyonla mücadele eden bir ülke olarak, enflasyonun ekonomimizin nitelikli büyümesini nasıl sekteye uğrattığına pek çok defa şahitlik ettik. Dolayısıyla enflasyonun ekonomimizi yeniden sekteye uğratmasını engellemek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Geçtiğimiz günlerde Hükümetimiz tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına Esnaf ve Sanatkarlar olarak bizlerde tam destek vermekteyiz. Zaten Esnaf ve Sanatkarımız geçmişte de örnekleri olduğu gibi her zaman ülkemiz için her türlü sorumluluğu alarak göstermesi gereken tüm fedakarlıkları yapmıştır. Bugünde yine esnaflarımız girdi maliyetlerinin artmasına rağmen daha uygun fiyata ürün satabilmek için kar marjlarını azaltıp imkanları ölçüsünde fiyat artışı yapmamaktadır. Toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu ve ortak fedakârlıklarıyla enflasyonla daha etkin mücadele edileceğine inancımız tamdır.

İlimiz esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle her zaman olduğu gibi yine, devletinin ve milletinin yanında olacak, Türkiye’nin başlattığı iktisadi mücadeleye en güçlü desteği verecektir" dedi.