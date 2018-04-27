NEVŞEHİR:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:27

Rektör Bağlı, dereceye giren takımları makamında kabul etti

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversiteyi ve şehri temsilen katıldıkları müsabakalarda derece elde eden üniversitenin öğrencilerini tebrik etti.NEVÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokul...

Rektör Bağlı, dereceye giren takımları makamında kabul etti
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Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversiteyi ve şehri temsilen katıldıkları müsabakalarda derece elde eden üniversitenin öğrencilerini tebrik etti.

NEVÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Fatma Saçlı Uzunöz, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yunus Arslan, Antrenör Öğr. Gör. Osman Dişçeken, Öğr. Gör. Tülay Avcı Taşkıran, Beden Eğitimi Öğretmeni Vehbi Taşkıran ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Metin Korkmaz, nezaretinde Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinden oluşan Bayan Tenis, Kicsk-Boks ve Taekwondo Takımları Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.

Sporcu öğrencileri makamında kabul eden ve kendileriyle bir süre görüşen Rektör Bağlı, elde ettikleri derecelerinden dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ziyaret sonunda, Antalya’da düzenlenen ‘Türkiye Üniversitelerarası Tenis 2. Lig Müsabakaları’nda grup birincisi olan Üniversite Bayan Tenis Takımı elde ettiği kupayı, üniversite Kick-Boks Takımı ‘Türkiye Üniversitelerarası Kick-Boks Şampiyonası’nda 60 kg.da ikincilik madalyasını ve Üniversite Taekwondo Takımı Çanakkale’de düzenlenen ‘Türkiye Üniversitelerarası Taekwondo Şampiyonası’nda 46. Kg.’da elde ettiği üçüncülük madalyasını Bağlı’ya takdim etti.
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