NEVŞEHİR:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:14

Rektör Bağlı, Nevşehirspor’u tebrik etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehirspor’un 3.Lige çıkmasından dolayı kutlama mesajı yayımladı.Rektör Bağlı, Nevşehirspor’un Ödemişspor’u 3-2 mağlup ederek 13 yıl aradan sonra...

Rektör Bağlı, Nevşehirspor'u tebrik etti
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehirspor’un 3.Lige çıkmasından dolayı kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Bağlı, Nevşehirspor’un Ödemişspor’u 3-2 mağlup ederek 13 yıl aradan sonra 3.Lige çıkmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Bağlı, “Sezon boyunca gösterdikleri emeklerin karşılığını alarak hak ettikleri yer olan Profesyonel Lig’e 13 yıl aradan sonra yeniden yükselme başarısı gösteren Nevşehirspor bizlere çok büyük bir mutluluk yaşatmıştır. Spor kulüplerinin ait oldukları şehrin tanınırlığına, turizmine, dolayısıyla ekonomisine yaptıkları katkılar gözetildiğinde bu başarının şehrimize gelecekte büyük faydaları olacağını belirtmek isterim. Bu vesileyle bundan sonraki yıllarda da bu başarının devam etmesini temenni ederek, Nevşehirspor’u, futbolcularını, kulüp yöneticilerini ve onları yalnız bırakmayan taraftarları canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
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