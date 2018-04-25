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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:54

Rektör Bağlı, POMEM’de konferans verdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)’de ’FETÖ’nün devlet içindeki yapılanması ve iç-dış politikada yaşanan sorunlar’ konulu konferans verdi.Rektör...

Rektör Bağlı, POMEM'de konferans verdi
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)’de ’FETÖ’nün devlet içindeki yapılanması ve iç-dış politikada yaşanan sorunlar’ konulu konferans verdi.

Rektör Bağlı, POMEM Konferans Salonunda düzenlenen konferansta, FETÖ’nün devlet içindeki yapılanması ve iç-dış politikada yaşanan sorunlara dair konuşma yaptı.

Türkiye’nin son yıllarda üst üste çok yönlü bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Bağlı’ya konferans sonrasında Kırşehir POMEM ve 1.Sınıf Emniyet Müdürü Kasım Varol tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Rektör Bağlı konferans sonrası POMEM Müdürü Kasım Varol ile birlikte POMEM’in eğitim birimlerini gezdi.
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