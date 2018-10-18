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18 Ekim 2018 Perşembe 10:28

Seçen” Muhtarlar köprü görevi üstlenmektedirler”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, köy ve mahallelere kamu kaynağının aktarılması yönünde önemli bir sorumluluk sahibi olan muhtarların, vatandaşlarla devlet kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiklerini belirtti.Nevşehir...

Seçen” Muhtarlar köprü görevi üstlenmektedirler”
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Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, köy ve mahallelere kamu kaynağının aktarılması yönünde önemli bir sorumluluk sahibi olan muhtarların, vatandaşlarla devlet kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiklerini belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye’de muhtarlık teşkilatının kurulduğu gün olan 19 Ekim 1829 tarihinin 2015 yılında Muhtarlar Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Atilla Seçen, mesajında muhtarların devletin vatandaşlara ulaşması noktasında her zaman ön saflarda yer aldığına vurgu yaptı.

Seçen “ Köylere ve mahallelere kamu kaynağının aktarılması hususunda birinci derecede sorumluluk bilinciyle 7 gün 24 saat görev başında olan muhtarlarımız önemli bir sorumluluk sahibidirler. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, devletimizin vatandaşlarımıza en etkin bir şekilde ulaşması noktasında her zaman en ön saflardadır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir.” dedi.

Seçen, mesajında tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik etti ve başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.
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