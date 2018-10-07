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07 Ekim 2018 Pazar 17:37

TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 - Artvin Hopaspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Nevşehir Belediyespor ile Artvin Hopaspor 2-2 berabere kaldı.TFF 3. Lig 1. Grup’ta Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumu’nda Artvin Hopaspor’u konuk etti. Maçın ilk dakikasından itibaren konuk ekip Hopaspor yarı sahasında...

TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 - Artvin Hopaspor: 2
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TFF 3. Lig 1. Grup’ta Nevşehir Belediyespor ile Artvin Hopaspor 2-2 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumu’nda Artvin Hopaspor’u konuk etti. Maçın ilk dakikasından itibaren konuk ekip Hopaspor yarı sahasında oynanan maçta Hopaspor kontrataklarla gol aradı. Konuk takım 12. dakikada köşe atışından ceza sahasına yapılan ortada Ali Kemal Başaran’ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor gol için yüklenirken kalesinde ikinci golü buldu. 23. dakikada Enes farkı 2’ye çıkarırken, ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor maçı adeta tek kale oynarken aradığı golü 74. dakikada Hakan Doğan buldu ve skoru 2-1’e getirdi. Maçın son dakikalarında Nevşehir Belediyespor üst süte yaptığı ataklar sonrasında 90. dakikada Doğancan’ın golüyle maçta beraberliği sağladı. Maçın uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
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