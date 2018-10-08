NEVŞEHİR:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:04

TÜGVA İl Temsilcisi Alkan, Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti. TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliği görevine atanan...

TÜGVA İl Temsilcisi Alkan, Rektör Bağlı'yı ziyaret etti
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti. TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliği görevine atanan Oğuzhan Alkan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, TÜGVA İl Temsilcisi Alkan ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bağlı ayrıca Alkan ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.

Alkan ve yönetimi ziyaretlerinde Bağlı’ya yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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