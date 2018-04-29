NEVŞEHİR:
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29 Nisan 2018 Pazar 14:11

Ünver, AK Parti’den aday adaylık başvurusunu yaptı

Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olabilmek için görevinden istifa eden Hasan Ünver, AK Parti’den aday adaylık başvurusunu yaptı.Nevşehir Belediye...

Ünver, AK Parti'den aday adaylık başvurusunu yaptı
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Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olabilmek için görevinden istifa eden Hasan Ünver, AK Parti’den aday adaylık başvurusunu yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçtiğimiz hafta istifa eden Hasan Ünver, AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusunu AK Parti İl Başkanlığında yaptı. Başvurusunu AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’a teslim eden Ünver, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27.Dönem milletvekilliği seçimlerinin ülkemize, ilimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum dedi. Ünver, “ 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den aday adaylık başvurumu bugün itibarıyla yapmış bulunuyorum. Partimiz aday göstermezse nasıl ki Nevşehir halkı bize 3 dönem sahip çıkmışsa bizde bundan sonra şehrimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’da Ünver’e başvurusunun hayırlı olmasını temenni ederken aday adaylık sürecinde başarılar temennisinde bulundu.
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