40 Hadis yarışmasında 4 öğrenci Umre ziyaretine gönderilecek

Niğde Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yapılan “Peygamberimizden Hayat Ölçüleri Kırk Hadis” yarışması yapıldı. 23 öğrenci katıldığı yarışmada birinci olan 4 öğrenci Umre ziyareti hediyesi kazandı. İkinci...

Niğde Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yapılan “Peygamberimizden Hayat Ölçüleri Kırk Hadis” yarışması yapıldı. 23 öğrenci katıldığı yarışmada birinci olan 4 öğrenci Umre ziyareti hediyesi kazandı. İkinci ve üçüncü olan öğrenciler ise altınla ödüllendiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, yarışmada dereceye giren öğrencileri Niğde milli Eğitim Müdürlüğü olarak ödüllendirildiğini söyledi. Yaşar, açıklamasında: ‘‘Öğrencilerin hadisleri ezberlemelerinden ve yarışmada okumalarından çok duygulandım. Kırk Hadis içerisinde ezbere okunan Cibril hadisinde geçen İhsan kelimesine dikkat çekmek istiyorum, ‘’biz Allah’ı (c. c.)görmesek de O’nun bizi gördüğü’’ şuuruyla hareket etmeliyiz, hayatımızı buna göre şekillendirmeliyiz. Ayrıca ben de bir imam hatipliyim ,imam hatiplilerin üzerlerinde vebal çok, öğretmeninden öğrencisine kadar herkesin bu vebale göre hareket etmesi gerekmektedir. Umre ödülünün öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yarışmada 9.sınıflardan, Kübra Yılmaz, 10.sınıflardan Rumeysa Arpacı, 11.sınıflardan Hacer Özer

12.sınıflardan Senanur Aktaş yarışmada birinci oldu ve Umre ödülü kazandı.