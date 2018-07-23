NİĞDE:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27

AFAD’dan sel mağdurlarına destek

Niğde’nin bazı bölgelerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen sel felaketinde, mağdur olan vatandaşlara AFAD tarafından yardım yapıldı.

AFAD'dan sel mağdurlarına destek
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Niğde’nin bazı bölgelerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen sel felaketinde, mağdur olan vatandaşlara AFAD tarafından yardım yapıldı.

Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada: “İlimiz Merkez ilçe Dere mahallesi, Çamardı ilçesi Yeniköy, Bademdere Köyleri ve Bor Ilçesi Badak Köyü Ulukışla ilçesi Koçak köyünde 17.06.2018-22.06.2018 tarihleri arasında meydana gelen Sel felaketinden dolayı maddi hasara uğrayan 17 Vatandaşımıza Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen 23 bin TL acil yardım ödeneği dağıtılmıştır” denildi.
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