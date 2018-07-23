AFAD’dan sel mağdurlarına destek

Niğde’nin bazı bölgelerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen sel felaketinde, mağdur olan vatandaşlara AFAD tarafından yardım yapıldı.

Niğde’nin bazı bölgelerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen sel felaketinde, mağdur olan vatandaşlara AFAD tarafından yardım yapıldı.

Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada: “İlimiz Merkez ilçe Dere mahallesi, Çamardı ilçesi Yeniköy, Bademdere Köyleri ve Bor Ilçesi Badak Köyü Ulukışla ilçesi Koçak köyünde 17.06.2018-22.06.2018 tarihleri arasında meydana gelen Sel felaketinden dolayı maddi hasara uğrayan 17 Vatandaşımıza Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen 23 bin TL acil yardım ödeneği dağıtılmıştır” denildi.