NİĞDE:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:35

AK Partili Milletvekilleri mazbatalarını aldı

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından AK Parti’den milletvekili seçilen Yavuz Ergun ve Selim Gültekin için mazbata töreni düzenlendi.Niğde Adliyesinde gerçekleştirilen törende milletvekilleri, mazbatalarını...

AK Partili Milletvekilleri mazbatalarını aldı
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24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından AK Parti’den milletvekili seçilen Yavuz Ergun ve Selim Gültekin için mazbata töreni düzenlendi.

Niğde Adliyesinde gerçekleştirilen törende milletvekilleri, mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Osman Soydal’dan aldı. Niğde belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, ilçe belediye başkanları, aileleri ve partililer katıldı.

Ak Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, "Seçimler ülkemiz için Milletimiz için Niğdemiz için hayırlı olsun. Bizler bu ülkenin değerlerini yüceltmek için mukaddes emanetlerine sahip çıkmak için hep birlikle varımızla yoğumuzla mücadele edeceğiz. Buradan meclise 2 milletvekili kardeş olarak gideceğiz. Rabbim utandırmasın iyi hizmetler yapmayı nasip etsin. Milletimize memleketimize inşallah hayırlı işler yaparız” dedi.

Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise, “Böyle önemli bir görevi bana bahşettikleri için Niğde halkına teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca yeniliklere dolu yeni bir Niğde yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu Yavuz vekilimle birlikte beraberlik içinde yapacağız” diye konuştu.
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