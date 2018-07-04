Arpa ve Buğday tarlasından yangın

Niğde’nin Bor İlçesi Bayat Köyünde çıkan yangında 200 dönüm arpa ve buğday ekili alan yandı.Yangın gece saatlerinde Bayat Köyünde 3 ayrı tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden tarla sahipleri, durumu...

Niğde’nin Bor İlçesi Bayat Köyünde çıkan yangında 200 dönüm arpa ve buğday ekili alan yandı.

Yangın gece saatlerinde Bayat Köyünde 3 ayrı tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden tarla sahipleri, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yangın yerine Niğde-Bor ve Ulukışla’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 2 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangının şahıs veya şahıslar tarafından yakıldığı üzerinde duruluyor.