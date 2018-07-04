NİĞDE:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:05

Arpa ve Buğday tarlasından yangın

Niğde’nin Bor İlçesi Bayat Köyünde çıkan yangında 200 dönüm arpa ve buğday ekili alan yandı.Yangın gece saatlerinde Bayat Köyünde 3 ayrı tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden tarla sahipleri, durumu...

Arpa ve Buğday tarlasından yangın
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Niğde’nin Bor İlçesi Bayat Köyünde çıkan yangında 200 dönüm arpa ve buğday ekili alan yandı.

Yangın gece saatlerinde Bayat Köyünde 3 ayrı tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden tarla sahipleri, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yangın yerine Niğde-Bor ve Ulukışla’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 2 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangının şahıs veya şahıslar tarafından yakıldığı üzerinde duruluyor.
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