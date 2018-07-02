NİĞDE:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:52

Başkan Özkan asfalt çalışmalarını inceledi

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan kanal boyunda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, çalışan personele kolaylıklar diledi.Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin muhtelif noktalarında asfalt çalışması...

Başkan Özkan asfalt çalışmalarını inceledi
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Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan kanal boyunda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, çalışan personele kolaylıklar diledi.

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin muhtelif noktalarında asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Rifat Özkan kanal boyundaki asfalt çalışmalarını inceledi.

İnceleme sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Sezonun başlamasıyla birlikte çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Fakat bu çalışmalar öncesi ciddi bir programlama yaptık. Öncelikle ve ivedilikle vatandaşımızın çok kullandığı artık bulvar niteliği almış yollarda çalışıyoruz ki bunlardan bir tanesi de kanalın iki tarafındaki yollarımız. Şehrimizde özellikle sokak içlerine kadar programladığımız asfaltlama çalışmalarımız yapılacak. Niğde’de mahalle içleri de dahil olmak üzere bu sezon itibariyle havalarda müsaade ederse asfalt çalışmalarımız devam edecek. Önemli olan vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak” dedi.
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