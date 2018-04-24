NİĞDE:
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24 Nisan 2018 Salı 14:01

Belediyeden Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması

Niğde Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesinde şehir genelindeki camilerde temizlik çalışması başlattı.Temizliğe her zaman önem veren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle camilerde temizlik yapılması için...

Belediyeden Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması
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Niğde Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesinde şehir genelindeki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Temizliğe her zaman önem veren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle camilerde temizlik yapılması için ilgili birimlere talimat verdi. Başkan Özkan vatandaşların Ramazan ayında rahat, huzurlu ve daha temiz bir ortamda ibadetlerini yapmaları için temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Özel solüsyonlar ve makinelerle camilerin titizlikle temizlendiğini belirten Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerimizde başlattığımız temizlik çalışması personellerimiz tarafından özenle devam ediyor. İbadetlerin daha temiz, nezih ve hijyenik bir ortamda gerçekleşmesi için inşallah elimizden geleni yapacağız” dedi.
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