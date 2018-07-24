Eczacılıkta yeni dönem

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan eczacıların yardımcı eczacı olarak 1 yıl görev yaptıktan sonra eczane açabileceklerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Öztürk şunları dedi: “Şu anda yeni mezun meslektaşlarımız yardımcı eczacı olarak bir yıl görev yaptıktan sonra eczane açabilmektedir.

Bu konuda bir kılavuz yayınlanmak zorunda olup bu meslektaşlarımız bu kılavuzu dört gözle beklemektedir. Yardımcı eczacılar eczacının 15 gün içinde ayrılması halindeki uygulamada olduğu gibi,, Eczacının, hastalık ve sair mazeretlerle 24 saatten fazla eczaneden ayrılması gerekir ise, eczacı durumu İl / İlçe Sağlık Müdürlüklerine bildirir. 15 güne kadar ayrılış sürelerinde eczaneye, eczanesi bulunmayan bir eczacı nezaret edebilir. Eczanede ikinci veya yardımcı eczacı var ise eczaneye bu eczacılar nezaret eder. Eczaneye mahallin serbest tabibi de nezaret edebilir.” Kuralında olduğu gibi ,mesul müdür atanması gereken kurallarında zorunlu “Eczane sahip ve mesul müdürü iken askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlar askerlik hizmeti süresince, yüksek lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim süresince, milletvekili, belediye başkanı, Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyeleri bu görevleri devam ettiği müddetçe eczaneye bir mesul müdür atamak zorundadır.” kuralında anılan mesul müdür yerine de atanabilmelidir. 15 gün nezaret etmekle daha uzun süre görevlendirilmeleri arasında bence bir fark veya bir problem söz konusu değildir Kılavuzda bu konu değerlendirilmelidir.

Ayrıca bedelli askerlik yapacak çok sayıda eczacı mesul müdür sorununu bu kural değişirse yani geçici mesul müdür atamasında yardımcı eczacıları eczacı olarak atamasının yapılması şeklinde düzenlenirse bir çok sorun ortadan kalkmış olur”