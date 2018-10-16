Emniyetten ‘Huzurlu Mahalleler’ uygulaması

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde’de vatandaşların huzuru için “Huzurlu Mahalleler” uygulaması başlattıklarını söyledi.

Uygulamaların gece yapıldığını belirten Cebeloğlu: “vatandaşların mahallelerinde huzurlu bir şekilde dolaşmaları için bu uygulamayı başlattık. Vatandaşlarımız mahallelerinde yabancı ve şüpheli şahıs görmeleri durumunda polisi aramalarını istiyoruz. Halkımızın huzuru bizim için önemlidir. Emniyet teşkilatı olarak, her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Parkta, yol kenarında alkol alan, vatandaşı rahatsız eden şahıslara izin vermeyeceğiz. Huzurlu Mahalleler uygulaması ile büyük mahalleler de denetimlerimiz artarak devam edecek” dedi.

İlk olarak Selçuk Mahallesi ve Nar Mahallesinde denetimlerini gerçekleştirdiklerini belirten Cebeloğlu: “14 ekip 40 personelle ilimiz Deniz sokak ve Ethem onbaşı caddesinde bulunan işyerlerine ve şüpheli şahıslara yönelik yapılan uygulamada 249 şahıs sorgulandı.

İşyerlerinde kontroller yapıldı. Bir kafede dedektör köpekle yapılan aramada dedektör köpeğinin K.K. isimli şahısa yönelik tepki vermesi üzerine yapılan aramada şahsın üzerinde bir içimlik 0,35 gram Metamfetamin tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Kişi hakkında narkotik şube tarafından işlemler yapıldı” şeklinde konuştu.