NİĞDE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 15:50

Engelli gence çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Niğde’de engelli gence çarpıp ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü aracı yaptırırken polis ekipleri tarafından yakalandı.Geçtiğimiz gün akli dengesi yerinde olmayan, epilepsi hastası 18 yaşındaki Emrah Öztürk Bor Sazlıca...

Engelli gence çarpıp kaçan sürücü yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Niğde’de engelli gence çarpıp ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü aracı yaptırırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz gün akli dengesi yerinde olmayan, epilepsi hastası 18 yaşındaki Emrah Öztürk Bor Sazlıca yolu üzerinde, saat 23.00 sıralarında sürücüsü ve plakası meçhul bir aracın çarpması sonucu ölü olarak bulundu.

Polis ekipleri olaya karışan ve kaza mahallinden durmayarak kaçan araç ve sürücüsünün tespit edilmesi yönünde çalışma başlattı. Yapılan alışma sonucunda Emrah Öztürk’e 32 yaşındaki Selman S. yönetimindeki bir Traktör Bölge Bayisine ait 51 H 574 plakalı aracın çarptığını tespit etti. Kazaya karışan aracı Niğde Ata Sanayide tamir edilirken Selman S. gözaltına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku