Hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü

Niğde’nin Bağlama Beldesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bağlama Kasabasından Niğde istikametine seyir halinde olan Erhan T. (42) yönetimindeki 38 LV 552 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp elektirik direğine çarptı. Kaza sonrasında olay yerine 112 ve ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücü Erhan T.’yi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırdı. Yaralı sürücü doktorların yaptığı tüm müdahaleler sonuç vermedi ve hayatını kaybetti.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.