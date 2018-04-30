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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:08

Hizmet-İş’ten kandil mesajı

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Demircioğlu, "Berat, bir fırsat ve kurtuluş gecesidir” dedi.Hizmet - İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu;...

Hizmet-İş'ten kandil mesajı
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Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Demircioğlu, "Berat, bir fırsat ve kurtuluş gecesidir” dedi.

Hizmet - İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Ramazan ayının habercisi, Yüce Allah’ın af, mağfiret ve rahmetiyle dolu Berat Kandili’ni idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayına çok az bir süre kala yaşadığımız Berat gecesi, yapılan iyiliklerin, yardımlaşma ve dayanışmanın karşılığını bulmasıdır. Mübarek geceleri birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmemiz açısından iyi değerlendirmeliyiz. Berat Kandilinin hepimiz için hayırlar getirmesi temenni ediyorum. Sendika üyelerimiz başta olmak üzere herkesin Berat Kandili mübarek olsun” dedi.
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