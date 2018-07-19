NİĞDE:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:36

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Niğde Otogarı kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Niğde Otogarı kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökhan E. yönetimindeki 16 Y 5232 plakalı otomobil ile Sercan S. (27) idaresindeki 51 EZ 212 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Orta refüje savrulan otomobil sürücü Sercan S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan Samet E. (15) ve Seda Danıştı (27) ile diğer otomobil sürücüsü Gökhan E., yaralandı.

Yaralılar 112 ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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