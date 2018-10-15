Niğde Gebere Barajı’nın sulama kanalına düşüp mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.Merkeze bağlı Yeşilburç Köyü Gebere Barajı’nın sulama kanalında düşen köpeği gören vatandaşlar durumu Niğde Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtararak sağlık kontrolünü yaptı. Durumu iyi olan köpek, tekrar sokağa salındı.
Kanala düşen sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı
Niğde Gebere Barajı’nın sulama kanalına düşüp mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.Merkeze bağlı Yeşilburç Köyü Gebere Barajı’nın sulama kanalında düşen köpeği gören vatandaşlar durumu Niğde Belediyesi itfaiye ekiplerine...