NİĞDE:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:31

Kanala düşen sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı

Niğde Gebere Barajı’nın sulama kanalına düşüp mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.Merkeze bağlı Yeşilburç Köyü Gebere Barajı’nın sulama kanalında düşen köpeği gören vatandaşlar durumu Niğde Belediyesi itfaiye ekiplerine...

Kanala düşen sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı
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Niğde Gebere Barajı’nın sulama kanalına düşüp mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkeze bağlı Yeşilburç Köyü Gebere Barajı’nın sulama kanalında düşen köpeği gören vatandaşlar durumu Niğde Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtararak sağlık kontrolünü yaptı. Durumu iyi olan köpek, tekrar sokağa salındı.
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