NİĞDE:
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07 Ekim 2018 Pazar 13:09

Kırşehirli şehit aileleri Niğdeli şehit aileleri ile buluştu

Kırşehirli şehit aileleri Niğde’deki şehit ailelerini ziyaret etti.Şehit aileleri ilk olarak Niğde Şehitliğini ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı. 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini de ziyaret eden şehit aileleri daha...

Kırşehirli şehit aileleri Niğdeli şehit aileleri ile buluştu
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Kırşehirli şehit aileleri Niğde’deki şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehit aileleri ilk olarak Niğde Şehitliğini ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı. 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini de ziyaret eden şehit aileleri daha sonra Niğde’nin tarihi turistlik yerlerini gezdi. Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, Türk milletinin birlik ve beraberliği adına canlarını feda eden şehitlerin ailelerini Niğde’deki şehit aileleri ile buluşturduklarını söyledi.

Demir, "Bu cennet Vatanımıza evlatlarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini şehit veren değerli ailelerimizin birlik ve beraberliği için kaynaşmaları birbirine omuz dayanmaları dertlerini paylaşımları adına inşallah bu gibi faaliyetlerimizi devam ettirmeye gayret göstereceğiz. Vatanına sahip çıkarsan huzur içerisinde yaşarsın birler huzurlu ve gururluyuz. Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 80 ilimizin şehit ailelerini ilimizde misafir etmekten ağırlamaktan onur duyarız” dedi.
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