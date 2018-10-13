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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:59

Niğde Adliyesinde Pilot icra dairesi hizmete sunuldu

Niğde’de vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunabilmek amacıyla "Pilot İcra Dairesi" hizmete sunuldu.Pilot İcra Dairesi’nin Niğde Adliye Sarayındaki açılışına Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Adalet Komisyonu...

Niğde Adliyesinde Pilot icra dairesi hizmete sunuldu
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Niğde’de vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunabilmek amacıyla "Pilot İcra Dairesi" hizmete sunuldu.

Pilot İcra Dairesi’nin Niğde Adliye Sarayındaki açılışına Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Vekili Cem Altunsoy, Niğde Baro Başkanı Osman Çimen, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mustafa Selman Çelik, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

Açılışta konuşan Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Türkiye’deki adliyeler arasında Niğde Adliyesi’nin en hızlı şekilde Pilot İcra Dairesi sistemine geçiş sağladığını söyledi.

Başsavcı Dönmez, Türkiye’nin 42’inci Pilot İcra Dairesi’nin Niğde Adliyesi’nde faaliyete başladığını belirterek şunları söyledi: “Niğde adliyemizde bulunan icra Dairesi’nde adalet bakanlığı personel genel müdürlüğü tetkik hakimimizin de katılımıyla pilot icra dairesi faaliyete geçirilmiştir. Bu kapsamda yeni icra dairesi modeli ile icra işlemlerinin daha hızlı ve daha etkin yapılması sağlanacaktır.. Yine icra dairesi sistemi ile avukatlar ofislerinden UYAP sistemi üzerinden icra dairesine gitmeksizin tüm icra işlemlerini takip ve talep edebileceklerdir. Yeni sistem dosyasız ve ofis üzerinden daha hızlı ve daha etkin çalışmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda icra başmüdürüne bağlı haciz satış mali işler adı verilen ve uzmanlaşmış personel tarafından tek elden icra takip işlemleri en hızlı şekilde sağlanacaktı. Türkiye’deki bütün adliyeler arasında Niğde adliyesi en hızlı şekilde bu sisteme geçiş sağlanmış Türkiye’nin 42’inci Pilot İcra Dairesi Niğde Adliyemizde faaliyete geçirilmiştir. Açılış öncesi Niğde barosu avukatlarına ve Niğde icra dairesi personeline eğitim semineri verilmiştir”
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