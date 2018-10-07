Niğde Barosu Başkanlığı’na Avukat Osman Çimen seçildi.Niğde Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısıgerçekleştirildi. Grand Otel’deki genel kurulda 2 aday başkanlık için yarıştı. Seçimin sonunda Osman Çimen 95 oy alarak Niğde Baro Başkanı seçildi. Diğer aday Mahmut Emre Seymenoğlu ise 65 oy aldı.
Niğde Baro Başkanı Osman Çimen oldu
Niğde Barosu Başkanlığı’na Avukat Osman Çimen seçildi.Niğde Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısıgerçekleştirildi. Grand Otel’deki genel kurulda 2 aday başkanlık için yarıştı. Seçimin sonunda Osman Çimen 95 oy alarak Niğde Baro Başkanı...