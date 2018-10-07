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07 Ekim 2018 Pazar 13:09

Niğde Baro Başkanı Osman Çimen oldu

Niğde Barosu Başkanlığı’na Avukat Osman Çimen seçildi.Niğde Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısıgerçekleştirildi. Grand Otel’deki genel kurulda 2 aday başkanlık için yarıştı. Seçimin sonunda Osman Çimen 95 oy alarak Niğde Baro Başkanı...

Niğde Baro Başkanı Osman Çimen oldu
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Niğde Barosu Başkanlığı’na Avukat Osman Çimen seçildi.

Niğde Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısıgerçekleştirildi. Grand Otel’deki genel kurulda 2 aday başkanlık için yarıştı. Seçimin sonunda Osman Çimen 95 oy alarak Niğde Baro Başkanı seçildi. Diğer aday Mahmut Emre Seymenoğlu ise 65 oy aldı.
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