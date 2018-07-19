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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:35

Niğde Belediye Başkanı Özkan gönüllere dokunmaya devam ediyor

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan durmaksızın yaptığı esnaf ve vatandaş gezileriyle gönülleri fethetmeye devam ediyor.Esnaflarla hoş sohbetler gerçekleştiren Başkan Özkan her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı. Belediye Başkanı...

Niğde Belediye Başkanı Özkan gönüllere dokunmaya devam ediyor
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Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan durmaksızın yaptığı esnaf ve vatandaş gezileriyle gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Esnaflarla hoş sohbetler gerçekleştiren Başkan Özkan her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı. Belediye Başkanı Özkan hem esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilendi.

Vatandaşın yoğun sevgisiyle karşılanan Başkan Özkan esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan yoğun ilgi karşında mutlu olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Özkan; “Niğdeli hemşehrilerimize daha iyi hizmet için hafta sonunu hafta içine katarak gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Her gün farklı caddeleri ziyaret ederek, vatandaşlarımızın beklenti ve isteklerini dinliyoruz ve onların taleplerine göre hizmet üreterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallelerimizin ne ihtiyacı varsa imkanlar ölçüsünde en iyisini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Niğde Belediyesi’nin hizmetlerinden son derece memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar da Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’a teşekkürlerini iletti.
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