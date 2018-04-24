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24 Nisan 2018 Salı 14:12

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan 23 Nisan Şenliği

Niğde Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ömer Halisdemir Meydanı’nda çocuklar için şenlik düzenledi.Sabah yapılan kutlamanın ardından öğleden sonra Ömer Halisdemir Meydanı’nda çocuklara özel şenlik düzenlendi....

Niğde Belediye Başkanı Özkan'dan 23 Nisan Şenliği
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Niğde Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ömer Halisdemir Meydanı’nda çocuklar için şenlik düzenledi.

Sabah yapılan kutlamanın ardından öğleden sonra Ömer Halisdemir Meydanı’nda çocuklara özel şenlik düzenlendi. Tüm Niğdelilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Çeşitli gösterilerin yapıldığı çocuk şenliğinde oyunlar oynandı, müzikaller sergilendi.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu ara şölen eğlence derken çocuklarımızın beyinlerine ulusal egemenlik nedir, bağımsızlık nedir nakşetmeye çalışıyoruz. Neden, çünkü ulusal egemenlik bağımsız yaşamak Türk milletinin karakteridir. Biz esareti kabul etmeyiz. Hür yaşarız, hür yaşatırız bayramlar yaparız. Eğlence ve şenlik havasında kutlarız. Bayramınızı tekrar kutluyorum” dedi.
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