Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Berat Kandili mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan mübarek Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

30 Nisan Pazartesi gününü 1 Mayıs Salı gününe bağlayan gece olan Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınlayan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Berat Kandili’ nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan; “İçinde büyük hikmetler barındıran bir kandil gecesine daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Berat gecesi, bizlere akıp giden hayatta durup düşünme, özümüze dönme ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Rabbimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tövbe ederek uzaklaşma imkânı sağlar. Böyle mübarek gün ve geceler, Kur’an-ı Kerim ile buluşma, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) o muhteşem öğütlerine kulak verme ve O’nun sünneti ile hayat bulma fırsatlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Niğdeli hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam Aleminin Berat Kandili’ ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.