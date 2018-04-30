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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:07

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan POMEM Öğrencilerine destek

Niğde Belediyesi polis olmak için aileleriyle sınava birlikte gelen öğrencilere sınava girecekleri yerde ikramlarda bulunuyor.25 Nisan’da Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlayan çay ikramı 4 Mayıs Cuma gününe...

Niğde Belediye Başkanı Özkan'dan POMEM Öğrencilerine destek
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Niğde Belediyesi polis olmak için aileleriyle sınava birlikte gelen öğrencilere sınava girecekleri yerde ikramlarda bulunuyor.

25 Nisan’da Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlayan çay ikramı 4 Mayıs Cuma gününe kadar sınav haftası boyunca devam edecek.

Niğde Belediyesi tarafından sınava girecek aday ve yakınlarına çay ikram edilerek ısınma ihtiyaçları gideriliyor.

Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “22. Dönem Polis Eğitim Merkezi Başvuruları için şehrimizden ve şehir dışından katılan polis adayları ile bir araya geldik. Aday başvuru alanında adaylara belediye olarak çay ve çorba ikramlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sınava girecek gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Belediyenin bu hizmetinden büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren polis adayları ve aileler; “Sınav öncesinde dışarıda bekliyoruz. Niğde Belediyesi güzel bir hizmete imza atmış, bu hizmette emeği geçen başta Belediye Başkanı Rifat Özkan olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyoruz” dediler.
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