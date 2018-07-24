Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan üçüz bebeklere ziyaret

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, ’Hoş geldin Minik Hemşehrim’ projesi kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Rifat Özkan’ın başlattığı ‘sosyal sorumluluk’ projeleri arasında yer alan “Hoş geldin Minik Hemşehrim” projesi yoğun ilgi görüyor.

Dünyaya yeni gelen bebekler için hazırlanan özel bir paket bebeğin dünyaya geldiği gün ya da kısa bir sürede ailesine teslim ediliyor. Belediye Başkanı Rifat Özkan bizzat kendisinin ziyaret ettiği hanede yeni doğan üçüz bebeklerle yakından ilgilendi. Yeni doğan her bebeğin aydınlık geleceğin adımları olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Özkan; “Sosyal Belediyecilik anlamında birçok alanda halkımızın, vatandaşımızın içinde oluyoruz. Eksik gördüğümüz, yanında olmamızı gerektirdiğini düşündüğümüz her alanda vatandaşımıza maddi, manevi destek olmayı kendimize ilke edindik. Vatandaşımızın kötü gününde yanında olduğumuz kadar mutlu günlerinde de yanında olmak istedik. Bu düşünce ile Niğde’de yaşayan evli çiftlerimizin dünyaya gelen bebekleri için çam sakızı, çoban armağanı diyebileceğimiz bir bebek paketi hazırladık” dedi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın eşi Münevver Özkan hanımefendi ile birlikte yaptığı ev ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar yapılan ziyaretten dolayı teşekkür etti.