NİĞDE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 11:17

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan üçüz bebeklere ziyaret

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, ’Hoş geldin Minik Hemşehrim’ projesi kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor.Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Rifat Özkan’ın başlattığı ‘sosyal...

Niğde Belediye Başkanı Özkan'dan üçüz bebeklere ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, ’Hoş geldin Minik Hemşehrim’ projesi kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Rifat Özkan’ın başlattığı ‘sosyal sorumluluk’ projeleri arasında yer alan “Hoş geldin Minik Hemşehrim” projesi yoğun ilgi görüyor.

Dünyaya yeni gelen bebekler için hazırlanan özel bir paket bebeğin dünyaya geldiği gün ya da kısa bir sürede ailesine teslim ediliyor. Belediye Başkanı Rifat Özkan bizzat kendisinin ziyaret ettiği hanede yeni doğan üçüz bebeklerle yakından ilgilendi. Yeni doğan her bebeğin aydınlık geleceğin adımları olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Özkan; “Sosyal Belediyecilik anlamında birçok alanda halkımızın, vatandaşımızın içinde oluyoruz. Eksik gördüğümüz, yanında olmamızı gerektirdiğini düşündüğümüz her alanda vatandaşımıza maddi, manevi destek olmayı kendimize ilke edindik. Vatandaşımızın kötü gününde yanında olduğumuz kadar mutlu günlerinde de yanında olmak istedik. Bu düşünce ile Niğde’de yaşayan evli çiftlerimizin dünyaya gelen bebekleri için çam sakızı, çoban armağanı diyebileceğimiz bir bebek paketi hazırladık” dedi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın eşi Münevver Özkan hanımefendi ile birlikte yaptığı ev ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar yapılan ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku