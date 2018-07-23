Niğde Belediye Başkanından örnek proje

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan her alanda hizmet üretmenin ve en hızlı şekilde hemşerilerinin taleplerini çözme gayreti içerisinde hizmet etmeyi sürdürürken uyguladığı yeni projesi ile makamı vatandaşın ayağına taşıdı.Belediye...

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan her alanda hizmet üretmenin ve en hızlı şekilde hemşerilerinin taleplerini çözme gayreti içerisinde hizmet etmeyi sürdürürken uyguladığı yeni projesi ile makamı vatandaşın ayağına taşıdı.

Belediye Başkanı Rifat Özkan Türkiye’de hiçbir belediyede örneği görülmeyen yeni bir uygulama başlattı. Niğde için gönlünü ve yüreğini ortaya koyarak hizmet etmeyi amaç edinen Başkan Özkan, Makamı mahalleye taşıdı.

Yenilikçi ve geleceğe dönük düşünceleri ile şehrin gelişimine önemli hizmetler sunan Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaşın taleplerini makamında da her zaman dinleyerek çözülmesi için gayret göstermeye devam ediyor.Birlikte Yöneteceğiz, birlikte başaracağız düşüncesinden hareket eden Başkan Özkan, İlhanlı Mahallesi’nde kurdurduğu hizmet çadırında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek istek ve taleplerin hızlıca çözülmesini sağladı.

Size daha kaliteli ve daha çabuk hizmet yapmak istiyoruz

Program öncesinde konuşma yapan Başkan Özkan; “Bizim burada olmamızın sebebi yaz döneminde vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet yapmak. Başkan mahallenizde diye arkadaşlarımız yazdı ama belediye çalışma ekibi mahallenizde. Hizmet çadırını kuruyoruz ve çadırımız bir hafta İlhanlı Mahallesi’nde duracak. Burada su ve kanalizasyon, park bahçeler, temizlik ve fen işleri olmak üzere bütün hizmet götüren müdürlüklerimiz bir hafta burada olacak. Bende belediye başkanı olarak bir hafta boyunca makamda değilde burada sizinle birlikte olacağım. Bu göstermelik bir şey değil. Gerçekten bir hafta içerisinde İlhanlı Mahallesi’nin mahalle sakinlerinin bize getirdiği sorunlarını en kısa sürede çözmek eğer kısa süre içerisinde çözemiyorsak programlamak, sorunlarınızı sıkıntılarınızı çözmek. Size daha kaliteli ve daha çabuk hizmet yapmak istiyoruz. Bunun için buradayız” dedi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Biz İlhanlı Mahallesi’nde bir hafta sizin komşunuz oluyoruz. Hani komşuya çok çabuk sorulur ya o şekilde bize de hemen gelip söylüyorsunuz ekiplerimiz de o sıkıntınızı çözümlüyorlar. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Hizmet götürecek birimlerimizle hep birlikte burada sizin hizmetinizdeyiz. Bu yaptığımız projenin öncelikle İlhanlı Mahallesi’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vatandaşlar talep ve isteklerini Başkan Özkan’a iletirken böylesine güzel bir projeyi uygulamaya koydukları için Başkan Özkan’a teşekkürlerini iletti.