NİĞDE:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:38

Niğde Belediyesi Ekipleri İlhanlı’da Seferber Oldu

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın vatandaşın talebine anında çözüm üretmek için makamı halkın ayağına taşımasıyla İlhanlı Mahallesi’nde kapsamlı bir çalışma başladı.Belediye Başkanı Özkan hizmeti vatandaşa kesintisiz...

Niğde Belediyesi Ekipleri İlhanlı'da Seferber Oldu
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Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın vatandaşın talebine anında çözüm üretmek için makamı halkın ayağına taşımasıyla İlhanlı Mahallesi’nde kapsamlı bir çalışma başladı.

Belediye Başkanı Özkan hizmeti vatandaşa kesintisiz olarak sunmaya devam ediyor. Başkan Özkan’ın projesi olan Başkan Mahallenizde adlı proje başladığı günden bu yana mahalle sakinlerinin de yoğun ilgisini görüyor. Vatandaşın taleplerinin alındığı hizmet çadırında taleplere anında çözüm üretiliyor. Asfalt ekibinden ilaçlama ekibine, tekerlekli sandalyeden park bahçelere kadar belediye hizmet müdürlüklerinin hepsi vatandaşın emrine sunuluyor.

Böyle bir uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar hizmetin vatandaşın ayağına gitmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söylüyorlar.
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