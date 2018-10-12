NİĞDE:
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12 Ekim 2018 Cuma 10:08

Niğde Belediyesi Mehmetçiğin yanında

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan yaptığı hizmetlerle vatandaşın gönlüne dokunmaya, vatandaşın takdirini kazanmaya devam ediyor.Niğde Belediyesi’ne kayıtlı ailelere yapılan asker yardımı dışında Mehmetçikler için özel olarak hazırlanan...

Niğde Belediyesi Mehmetçiğin yanında
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Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan yaptığı hizmetlerle vatandaşın gönlüne dokunmaya, vatandaşın takdirini kazanmaya devam ediyor.

Niğde Belediyesi’ne kayıtlı ailelere yapılan asker yardımı dışında Mehmetçikler için özel olarak hazırlanan çantalar düzenlenen programla ailelerine teslim edildi.

Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi’nde düzenlenen programda Belediye Başkanı Rifat Özkan asker aileleriyle tek tek selamlaştı, sohbet etti.

Gönül kapımızda makam kapımızda her zaman vatandaşımıza açık diyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Kahraman askerlerimizi Rabbimiz kazadan, beladan, şerden, hainlerin tuzaklarından esirgesin inşallah. Eli öpülesi değerli annelerimiz babalarımız çocuklarınızı yavrum diye kuzum diye yetiştirdiniz. Vatanımızı beklemek için gerekirse oğlum canını vermekten kaçınma bu mübarek topraklardan diye, bu topraklara kınalı kuzu yaptığınız evlatlarınız şu anda vatanı beklemekteler. Biz huzur içinde burada oturuyor akşam rahat uyuyorsak önce Allah’a daha sonra o kahramanlarımızın dirayetli ellerinde tüfekle düşman karşısında bu toprakları beklemelerine borçluyuz. Eğer onlar o nöbette olmasalar bizi burada rahat bırakmazlardı. Gözlerimizi yaşartıyoruz ama vatan deyince herşey bitiyor. Kıyamete kadar bu vatan bize vatan olmaya devam edecek inşallah. Biz sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Niğde Belediyesi olarak elimizden geldiğince sizlere katkı sunmaya çalışıyoruz. Elbette yeterli değil ama bizimde tuzumuz olsun istiyoruz. Elimizden geldiğince bunu devam ettireceğiz. Derdiniz, sıkıntınız olduğu zaman kapımızı çalın. Kapımız ve gönlümüz her zaman hepinize açık. Çünkü biz Niğde Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği ve gönül belediyeciliği üzerinde çok gayretli çalışıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Özkan Mehmetçikler için hazırlanan çantaları ailelerine kendi elleriyle teslim ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program son buldu.
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