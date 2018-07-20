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20 Temmuz 2018 Cuma 14:11

Niğde Belediyesi Sarıkız Örümcek ilaçlaması yapıyor

Niğde Belediyesi vatandaşın sağlığını tehdit eden her türlü unsuru ortadan kaldırmak için ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi.Halk arasında sarıkız örümceği olarak bilinen ve vatandaş üzerinde büyük korkuya neden olan böceğin...

Niğde Belediyesi Sarıkız Örümcek ilaçlaması yapıyor
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Niğde Belediyesi vatandaşın sağlığını tehdit eden her türlü unsuru ortadan kaldırmak için ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Halk arasında sarıkız örümceği olarak bilinen ve vatandaş üzerinde büyük korkuya neden olan böceğin zararlı olmadığına dair Niğde Belediyesi’nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Morfolojik görünümleri ürkütücü olsa da insanlara potansiyel bir tehlike oluşturmaktan uzaktırlar. Vücutlarında zehir bezleri olmadığından diğer örümcekler gibi zehirli değildirler. Özellikle son birkaç yıl içerisinde et yiyen örümcek şeklinde medya tarafından abartılarak gündeme getirilen böğüler herhangi bir et parçası üzerinden beslenmeyip besinlerini canlı avlarlar. Ağız yapıları ısırmaya uygun kesici bir yapıya sahip olduğundan insan derilerinde yaralar oluşturabilirler. Isırılma hâlinde Sağlık Kuruluşlarına müracaat edilmesi gerekir. Tedbir olarak fiziksel mücadele tavsiye edilir. Görülen bölgelerde kapı ve pencerelere sinek telleri yaptırılabilir. Bina etrafındaki büyük taşlar, moloz ve bakımsız bitki örtüleri varsa kaldırılıp temizlenmesi mücadelede etkili olur. İç mekanlarda görülmesi durumunda kimyasal mücadele yapılabilir” denildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından insan sağlığını tehdit eden haşere ve kemirgene yönelik ilaçlama çalışması yapılıyor. İlaçlama çalışmaları park, bahçe, bina enkazları, gübre, fosseptik alanlar başta olmak üzere birçok yerde düzenli olarak gerçekleştiriliyor.
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