NİĞDE:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 08:50

Niğde Belediyesi Yeni Hal Kompleksi hizmete giriyor

Niğde Belediyesi, bölgenin en modern hal komplekslerinden birini şehre kazandırıyor. Sosyal tesis, idari bina ve 8 blok halinde Hıdırlık Mevkii’nde inşa edilen Hal Kompleksi açılış için gün sayıyor.Yaş sebze ve meyve ticaretinin daha sağlıklı...

Niğde Belediyesi Yeni Hal Kompleksi hizmete giriyor
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Niğde Belediyesi, bölgenin en modern hal komplekslerinden birini şehre kazandırıyor. Sosyal tesis, idari bina ve 8 blok halinde Hıdırlık Mevkii’nde inşa edilen Hal Kompleksi açılış için gün sayıyor.

Yaş sebze ve meyve ticaretinin daha sağlıklı koşullarda gerçekleştirilebilmesi için şehre kazandırılan modern hal kompleksi Hıdırlık Mevkii’nde hizmet vermeye başlayacak. Hal esnafının tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan kompleks esnafın büyük beğenisini kazanacak.

Niğde ve Niğdeliler için durmaksızın çalışacaklarını her fırsatta vurgulayan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Talebin artacağı, üreticinin kazanacağı, sektör esnafımızın kaliteli hizmet sunacağı örnek bir tesis ortaya çıktı. Bölgenin en modern halinin şehrimize ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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