NİĞDE:
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14 Ekim 2018 Pazar 14:38

Niğde Belediyesi’nden bilime destek

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Bilim Güneşi Niğde İçin Doğuyor programına katıldı.

Niğde Belediyesi'nden bilime destek
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Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Bilim Güneşi Niğde İçin Doğuyor programına katıldı.

Niğde Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve TÜBİTAK 4007 ortaklığında 23 Nisan Ortaokulu’nda düzenlenen programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan bir konuşma yaparak Türkiye’de bilim adına önemli adımlar atıldığını söyledi. Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Daha önceki dönemlerde; bilim başka ülkelerin tekelinde bizim ülkemiz yapamaz, icatları hep gelişmiş ülkeler yapar onlar zaten bilimde çok önde diye psikolojik bir algı vardı. Artık bu değişti. Çünkü Türkiye gelişmiş bir ülke. Algı olarak bilinç altımıza yerleşen gelişmiş ve hep başka ülkeler yapar dediğimiz bilimde bizde onlardan geri kalmayacak şekilde öndeyiz. Hatta daha iyisini yapma noktasında azimliyiz, heyecanlıyız, kararlıyız. Bu programda bu kararlılığımızı heyecanımızı ortaya koyuyor. Öğrencilerimizin dünyanın bilimde yarıştığı en gelişmiş ülkelerin daha önünde yarışacaklarına inanıyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Vali Yılmaz Şimşek ise, “Şüphesiz ilimizde gençlerimizi, çocuklarımızı bilimle, sanatla, teknolojiyle buluşturan böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok anlamlı çok sevindirici. Bu sayede çocuklarımız bilimle tanışıyor ve iç içe oluyor. Herşeyden önemlisi bu sayede ufukları daha da genişliyor, hayalleri daha da güçleniyor. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkı sunan üniversitemize belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra protokol üyeleri stantları gezerek yapılan icatları ve deneyleri inceledi.
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