Niğde Belediyesinden Kitap Fuarı

Niğde Belediyesi kültürel etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kitap Fuarı Niğdelilerin hizmetine sunulacak.4 Mayıs ve 13 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak fuarda tanınmış birçok ünlü yazar Niğdeli sevenleriyle buluşacak....

Niğde Belediyesi kültürel etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kitap Fuarı Niğdelilerin hizmetine sunulacak.

4 Mayıs ve 13 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak fuarda tanınmış birçok ünlü yazar Niğdeli sevenleriyle buluşacak. İmza günlerinin, konferansların da yapılacağı kitap fuarında 7’den 70’e hitap eden kitaplar okurlarla bir araya gelecek. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler kitap fuarında söyleşi ve imza günlerine katılarak kitapseverlerle bir arada olacak. Aralarında Kahraman Tazeoğlu, İlber Ortaylı, Mete yarar gibi ünlü isimlerin olduğu fuarda 50’den fazla yazar okurlarıyla buluşacak.

Ömer Halisdemir Meydanı’nda 4 Mayıs’ta açılacak kitap fuarına tüm Niğdelileri davet eden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “13 Mayıs’a kadar devam edecek kitap fuarımızda birbirinden değerli yazarlarımız Niğdelilerle buluşacak. Kitap Fuarı’na kamuoyunun yakından tanıdığı yazarlar katılarak hem söyleşi gerçekleştirecekler hem de kitaplarını imzalayacaklar. Hemşehrilerimizi özlemle bekledikleri Kitap fuarımıza davet ediyorum” dedi.