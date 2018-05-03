NİĞDE:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:50

Niğde Beyediye Başkanı Özkan, vatandaşın yanında

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalarla Niğdelilerin takdirini topluyor.Belediye Başkanı Rifat Özkan sosyal belediyeciliğin tüm gereklerini yerine getirerek her zaman vatandaşının...

Niğde Beyediye Başkanı Özkan, vatandaşın yanında
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Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalarla Niğdelilerin takdirini topluyor.

Belediye Başkanı Rifat Özkan sosyal belediyeciliğin tüm gereklerini yerine getirerek her zaman vatandaşının yanında oluyor. Sosyal belediyeciliği ilke edinen Başkan Özkan hizmetleri Niğdeli hemşerilerinin talep ve isteklerine göre şekillendiriyor.

Halkla iç içe ve halkın isteklerini önemseyen bir belediye başkanlığı örneği gösteren Başkan Özkan bu noktada halkının takdirini ve sevgisini kazanıyor. “Birlikte Çalışacağız Birlikte Başaracağız” sloganıyla belediye hizmetlerini gerçekleştirdiklerini her fırsatta vurgulayan Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Göreve geldiğimizden beri birlikte yönetelim prensibimizi her zaman uyguladık. Doğru ve hızlı kararlar alabilmek için sahada olmamız gerektiği düşüncesiyle mesaimizin büyük bölümünde çalışmalarımızı yerinde takip ediyor halkımızla iç içe oluyoruz. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin şehrimize hizmet ediyoruz. Bu noktada hemşerilerimizin bize olan desteği bizi daha da kamçılıyor. Çünkü hemşerilerimizle Birlikte Niğde’yiz” dedi.
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