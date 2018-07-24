Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bölüm ve öğrenci sayısını artıracak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.Niğde’de görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcilerin katıldığı toplantı Şehit Ömer...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Niğde’de görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcilerin katıldığı toplantı Şehit Ömer Halisdemir Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Üniversitenin Hedeflerini Anlattı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, toplantıda bir sunum gerçekleştirerek bilgiler verdi.

Rektör Kar, Üniversite’nin temel fonksiyonunun eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma fayda olarak sıraladı.

Stratejik planda belirlenen öncelikli alanlar hakkında bilgi veren Rektör Kar: “Beşeri sermayenin niteliğinin artırılması, Eğitim öğretim müfredatlarının güncellenmesi, Araştırma odaklı üniversite anlayışının kurumsallaşması , Araştırma merkezlerinin teknolojik altyapısının güçlendirilmesi

Akademisyenlerin öncelikli alanlarda yapacakları araştırmaların teşvik edilmesi ve desteklenmesi

Kamu üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, Teknoparkta faaliyet gösteren firma sayısının arttırılması, Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma

Yenilenebilir enerji, Tarımsal biyoteknoloji ve gıda” dedi.

Kar, Uluslararasılaşma ise anlamında öğrenci kenti Niğde’nin ve Üniversitenin tanıtımına yönelik faaliyetlerin arttırılması, İkili işbirliği anlaşmalarının yaygınlaştırılması ve Türk Dünyası ile işbirliğinin güçlendirilmesi olduğuna dikkat çekti.

Öğrenci Sayısı Artacak

Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin 28 bin 50 öğrencisi bulunduğunu belirten Rektör Kar: “9 bin 687 öğrenci ön lisans, 15 bin 730 öğrenci lisans, 2 bin 374 öğrenci yüksek lisans ve 259 doktora öğrencisi bulunmaktadır. 41 farklı ülkeden 586 uluslararası öğrenci üniversitemizde eğitim almaktadır. Bu sayı yeni dönemde artacaktır. 937 tane Akademik personel bulunuyor. Bunlardan 85’i profesör, 87’si doçent, 293’ü Dr. Öğretim üyesi, 242 araştırma görevlisi, 230’u ise öğretim görevlisidir” dedi.

Yeni Açılan Bölümler

Yeni açılan lisans bölümleri hakkında bilgi veren Rektör Kar: “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans Bölümüne bu sene II. Öğretim - 40 öğrenci, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümüne II. Öğretim - 40 öğrenci, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümüne 15 öğrenci,

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümüne 15 öğrenci ve Biyoloji bölümüne 20 öğrenci alınacak.

Yeni açılan ön lisan bölümleri ise Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Aşçılık, Adalet, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Havacılık İşletmeciliği II. öğretim - 60 Öğrenci, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik, Fizyoterapi, Bor Meslek Yüksekokulu’na Tapu Kadastro açıldı.”

Yök’e Önemli Başvurular

Rektör Kar, “Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun 4 yıllık olması, Ulukışla Meslek Yüksekokulu’na Makinistlik ve Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümlerinin açılması için YÖK’e başvuru yaptık”

Yaz okuluna bin 862 öğrenci kayıt yaptırdı

Rektör kar, açılan yaz okuluna bin 862 öğrencinin kayıt yaptırdığını, diğer üniversitelerden kayıt yaptıran öğrenci sayısının ise 68 farklı ilden, 442 öğrenci olduğunu kaydetti.