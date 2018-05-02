Niğde Vali Yardımcısı Kalp Krizi geçirdi

Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, kalp krizi geçirdi. Aylanç’ın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, kalp krizi geçirdi. Aylanç’ın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.62 yaşındaki Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Niğde Ömer...

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