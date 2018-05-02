Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, kalp krizi geçirdi. Aylanç’ın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.62 yaşındaki Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim Hastanesine kaldırılan Aylaç’ın, kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aylaç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Niğde Vali Yardımcısı Kalp Krizi geçirdi
Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, kalp krizi geçirdi. Aylanç’ın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.62 yaşındaki Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Niğde Ömer...