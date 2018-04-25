NİĞDE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:22

Niğde’de 57. Alay Vefa yürüyüşü düzenlendi

Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklarla savaşın kazanılmasında önemli rol oynayan 57. Alay ve Çanakkale şehitlerini anmak için 57. Alaya Saygı Yürüyüşü yapıldı.Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından organize...

Niğde'de 57. Alay Vefa yürüyüşü düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklarla savaşın kazanılmasında önemli rol oynayan 57. Alay ve Çanakkale şehitlerini anmak için 57. Alaya Saygı Yürüyüşü yapıldı.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 57.Alay Vefa Yürüyüşü programı 04.30’da Çanakkale ve Şehadet konulu vaazla başladı.

Kılınan sabah namazının ardından cami cemaatine yarma çorbası ikram edilirken yürüyüşe katılanlar Cumhuriyet Meydanına kadar 100 metrelik Türk bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi. Kortej halinde Niğde Şehitliğine yapılan yürüyüşün ardından 57.Alay ve Çanakkale Şehitleri için Şehitlikte Kuran-ı Kerim okundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku