NİĞDE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:05

Niğde’de Amatör Spor Haftası başladı

NİĞDE’de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı.Ömer Halisdemir Meydan’ından başlayan kortej yürüyüşü 5 Şubat Spor Salonu önünde son buldu. Çeşitli branşlarda eğitim gören sporcular ellerindeki dövizlerle...

Niğde'de Amatör Spor Haftası başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

NİĞDE’de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı.

Ömer Halisdemir Meydan’ından başlayan kortej yürüyüşü 5 Şubat Spor Salonu önünde son buldu. Çeşitli branşlarda eğitim gören sporcular ellerindeki dövizlerle yürüyüşe renk kattı. Kortej yürüyüşüne Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan, kurum müdürleri, antrenörler ve amatör sporcular katıldı.

Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan konuşmasında, "Gençli Spor Müdürlüğü olarak 22 branşta 40 antrenör ile birlikte hizmet vermekteyiz. 65 sporcumuz derecelere girerek bunlardan 35’i Milli Sporcu oldu. Bu rakamlar Niğde için gurur verici’’dedi.

" dedi.

Konuşmaların ardın sporcuların sergilediği gösteriler büyük beğeni aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku